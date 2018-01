Homem é preso na Região dos Lagos, acusado de torturar a enteada de 4 anos

Um homem foi preso acusado de espancar a enteada de 4 anos em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Estado do Rio. A menina foi encontrada por vizinhos trancada em casa, dentro de um quarto escuro, e com sinais de violência em várias partes do corpo. As fotos tiradas na delegacia mostram marcas vermelhas nas costas, nas pernas e em um dos braços. Marcos Estevão Benevides, o padrasto da criança, foi preso na casa de um amigo e vai responder por crime de tortura.

Segundo a polícia, os vizinhos relataram que a família se mudou da Paraíba há pouco mais de um mês para São Pedro da Aldeia e perceberam que a menina ficava muito tempo sozinha. A criança passou por exames médicos e de corpo de delito e ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.

Em maio, a procuradora aposentada Vera Lúcia Gomes, suspeita de agredir a filha adotiva de 2 anos, foi presa pela polícia. Anteontem, seu pedido de liberdade foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.