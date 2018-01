Homem é preso em Campinas por manter namorada em cárcere privado

SÃO PAULO - Um homem de 42 anos foi preso, na noite de terça-feira, 21, após manter a namorada de 18 anos em cárcere privado, em um apartamento, no Jardim Santa Clara do Lago, em Campinas, interior de SP. Segundo a polícia, a vítima, que tinha marcas de agressão, foi mantida presa por um mês. Ela também sofreu tortura psicológica.

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo esclarece que a jovem relatou que era espancada e ameaçada frequentemente com uma arma de fogo. No local, foram encontrados objetos utilizados no espancamento e uma arma. A vítima era medicada para evitar a complicação dos ferimentos e para que a família dela não desconfiasse.

Na residência, a polícia também encontrou cartas em que o homem obrigava a namorada a escrever, diversas vezes, a frase "Nunca mais vou fugir e trair o meu marido".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a 2ª Seccional de Polícia de Campinas. Ele irá responder por cárcere privado, porte de arma ilegal e agressão.

Após receber atendimento médico, a jovem prestou depoimento na delegacia.

A denúncia do sequestro foi anônima.