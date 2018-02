Homem é preso com R$ 5,6 milhões falsos O vendedor de carros Flávio Rodrigues Dutra, de 50 anos, foi preso com R$ 5,6 milhões em notas falsas, nos Jardins, na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, Dutra ocupava um carro onde havia maletas com cédulas falsas de R$ 50. Os pacotes eram divididos em R$ 50 mil, envolvidos em tarjas idênticas às do Banco Central, com a inscrição "conferido e embalado mecanicamente pela Casa da Moeda do Brasil".