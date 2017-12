Homem é preso com mais de 40 celulares furtados em show

FRANCA - Uma vítima conseguiu rastrear o celular e um suspeito foi preso com 43 aparelhos furtados durante rodeio em Ribeirão Preto (SP) na noite deste domingo, 23. A polícia acredita que ele faça parte de uma quadrilha que vem agindo em eventos do tipo e investiga o caso.

Dos celulares furtados, 40 são do modelo iPhone e estavam com o acusado que foi preso em sua casa na Vila Tibério. Ele foi autuado por receptação na Central de Flagrantes e policiais agora tentam identificar todas as vítimas e descobrir se mais gente estaria envolvida na ação.

O suspeito também tinha um tablet e a partir de sua prisão pessoas que tiveram o aparelho furtado começaram a comparecer à delegacia. Uma das vítimas, o universitário Pedro Zurlo, contou que foi tudo muito rápido. "Quando vi, o celular já não estava mais no bolso", contou.