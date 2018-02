Homem é preso com fuzil tentando roubar carga de R$ 300 mil em SP

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 31 anos que tentava roubar uma carga de tecidos de um caminhão, na manhã desta segunda-feira, 29, na Casa Verde, zona norte de São Paulo. A carga está avaliada em R$ 300 mil.

Os PMs flagraram quatro pessoas roubando a carga do caminhão, na Rua Joaquim Mendes. Durante a abordagem, três suspeitos conseguiram fugir. Com o homem detido foram apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores para as armas, munição para o fuzil e para pistola, um colete a prova de balas e material para bloquear sinais de satélite. O preso e o material apreendido foram encaminhados ao 20º Distrito Policial (Água Fria).