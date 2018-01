Homem é preso com 600 quilos de maconha em Campinas

SÃO PAULO - O metalúrgico L.M., de 23 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira, 3, quando passava pela Rodovia Dom Pedro I, na altura do km 141 da rodovia, no Jardim Mônica, na região de Campinas, no interior de São Paulo, com aproximadamente 600 quilos de maconha.

Durante patrulhamento, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiaram de um homem em um Honda Civic. Ao ver a viatura, o metalúrgico acelerou o veículo, tentando fugir. Depois de aproximadamente 15 minutos de acompanhamento, o suspeito estacionou o veículo em uma estrada de terra e entrou em um matagal, que dá acesso a uma Escola de Cadetes, no Jardim Chapadão.

Nos bancos traseiros e no porta-malas foram encontrados 600 tijolos de maconha, três celulares, um GPS e R$ 13,20. Para transportar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Campinas, ele receberia R$ 5 mil, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).