De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o suspeito foi abordado quando chegava em casa. Durante revista no interior da casa, a polícia encontrou no quarto do ajudante dois pacotes com uma substância parecendo cocaína e no guarda-roupa havia um fuzil. O homem foi preso em flagrante e foi solicitada perícia para a substância, sendo constado se tratar de cocaína.