Homem é preso com 31 bananas de dinamite em Campinas

SOROCABA - Um homem foi preso levando um tambor com 31 bananas de dinamite, na madrugada desta terça-feira, 2, em Campinas, no interior de São Paulo. O suspeito, José Antonio dos Santos, de 30 anos, foi abordado por policiais militares quando caminhava por uma rua do bairro Jardim do Lago II com a carga de explosivos. Ele também transportava um carregador de fuzil e munições de vários calibres.

Em busca realizada na casa do suspeito, os policiais encontraram grande quantidade de drogas.

A polícia acredita que os explosivos seriam empregados em ataques a caixas eletrônicos ou entregues a quadrilhas envolvidas com assaltos a empresas de transporte de valores. A Polícia Militar acionou o esquadrão antibombas para a remoção dos explosivos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi mobilizada, e a rua precisou ser interditada durante a operação.

O homem alegou que havia recebido R$ 200 para guardar a dinamite e as drogas, mas não informou quem seria o dono do material. Ele foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse de material explosivo. O suspeito já havia sido preso por tráfico de drogas.