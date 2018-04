Homem é preso com 30 kg de cocaína no interior de São Paulo

SÃO PAULO - O motorista de uma picape Saveiro foi detido, às 20h30 de quinta-feira, 17, transportando cerca de 30 quilos de cocaína no interior das caixas de ar da carroceria do veículo, parado por policiais rodoviários estaduais em frente à base da corporação, no quilômetro 116,5 da Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau, interior paulista.

O acusado, cujo nome não foi fornecido ainda pela polícia, será autuado em flagrante por tráfico de drogas, foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Presidente Prudente, cidade vizinha. Há suspeita de que a droga viria para a capital paulista.