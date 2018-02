Homem é preso com 100 kg de drogas e seis armas em rodovia de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem, de 25 anos, foi preso com aproximadamente 100 kg de drogas e seis armas no último sábado, 9, na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Florínea, no interior de São Paulo.

Ele foi abordado por volta das 7h30, na altura do km 450 da rodovia, durante patrulhamento de rotina de policiais rodoviários estaduais.

Durante a fiscalização no carro, foram encontrados mais de 20 kg de crack e 76 kg de maconha. Os entorpecentes estavam escondidos na porta e no porta-malas do veículo. A polícia também apreendeu munição para armas e R$ 673 em dinheiro.

O preso foi levado para um cadeia pública da região.