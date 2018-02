Homem é preso após fazer filho e mulher reféns no interior de SP

SÃO PAULO - O homem que sequestrou uma mulher e seu filho de 1 ano e oito meses em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, já foi preso, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Nesta tarde, o homem prestava depoimento no Departamento de Investigações Gerais (Dig) da cidade. Nenhum dos sequestrados ficou ferido, segundo a SSP.

O crime ocorreu em um condomínio do bairro Redentora, região nobre de São José do Rio Preto. As ameaças à família começaram por volta de 6h30 desta segunda-feira, 20.