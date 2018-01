Homem é preso após espancar companheira até a morte em SP

O ajudante R.G.S., de 43 anos, foi preso em flagrante em Perus, na zona norte de São Paulo, na tarde da última segunda-feira, 30, acusado de espancar sua companheira com uma barra de ferro, mesmo com a vítima caída no chão e sendo observado por policiais militares, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.

O suspeito foi detido após vizinhos acionarem a polícia, devido à gritaria durante a briga do casal. De cima da laje de um dos vizinhos, os policiais dialogaram com o ajudante que dizia, aos gritos, que "está tudo bem".

Mas como ele não abria a porta, os policiais pularam no seu quintal, de onde, por meio de uma janela, viram uma mulher caída no chão, com ferimentos. Em seguida, o ajudante, num acesso de fúria renovada, bateu mais três vezes com a barra de ferro na cabeça da vítima caída - mesmo sabendo que era visto pelos policiais.

Os PMs arrombaram a porta e deram voz de prisão para R., que resistiu e teve de ser contido. A mulher foi socorrida e levada para o Pronto Socorro de Perus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.