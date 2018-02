Homem é preso após escalar torre de operadora de celular em SBC

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um homem foi resgatado pelos bombeiros e, na sequência, detido pela Polícia Militar, por volta das 23 horas de terça-feira, 14, após escalar uma torre de uma operadora de celular na rua Tibiriçá, na Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo, próximo ao limite com Santo André, no ABC paulista.

A intenção do acusado era furtar fios, mas, após recolher o material, não conseguiu descer os cerca de 25 metros escalados. Resgatado, sem ferimentos, o rapaz foi entregue à PM e encaminhado para o 2º Distrito Policial, no bairro de Rudge Ramos, e autuado em flagrante pela Polícia Civil.