Homem é preso após atirar televisão pela janela em SP

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por volta das 10 horas de domingo, 4, após atirar sua televisão pela janela do oitavo andar do prédio onde morava, na Rua Tamandaré, no bairro da Aclimação, centro de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, durante uma discussão com a esposa e seu filho, o homem atirou o televisor de 32 polegadas pela janela. O aparelho explodiu no térreo do edifício, mas não feriu ninguém.

Foi solicitada perícia para o local e para a cédula de identidade do indiciado, que apresentava um nome diferente. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial como explosão e perigo para a vida ou saúde de outrem.