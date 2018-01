Homem é preso após atirar em 3 pessoas na zona norte de SP

Um homem de 52 anos matou a cunhada a tiros e baleou os dois irmãos no início da tarde desta segunda-feira, 29, na Rua Mangaíba, Vila Guilherme, zona norte da capital. A secretaria de Segurança Pública (SSP) já descartou a hipótese inicial de que o atirador era um skinhead. Segundo a Polícia Militar, o crime foi premeditado, pois Claudio Donizetti Ramos teria chamado os irmãos Jesse Antonio Ramos, de 55, Osvaldo Antonio Ramos, de 60, e a cunhada Maria Cândida Ramos, de 54, para sua casa - o local do crime. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Santana. Maria, esposa de Osvaldo, não resistiu aos ferimentos e os dois homens transferidos para um hospital particular, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O motivo do crime ainda não foi esclarecido, mas a PM trabalha com a possibilidade de disputa de herança. Claudio foi encaminhado para o 9.º Distrito Policial (Carandiru). Atualizado às 19 horas para acréscimo e alteração de informação. Antes, a polícia havia informado que o acusado de disparar contra as vítimas seria um skinhead.