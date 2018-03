Homem é preso antes de conseguir matar namorada na zona norte de SP

SÃO PAULO - Washington Alexandre Cova, de 31 anos, foi preso, por volta das 18h30 de quarta-feira, 23, na Vila Constança, região do Tucuruvi, zona norte de São Paulo, a caminho do local onde iria matar a facadas a namorada.

Ao saber que a namorada, após conseguir sacar R$ 1.150,00 de FGTS depois de um acordo com a empresa onde trabalhava, iria se mudar para Natal (RN), o acusado raptou a vítima, de prenome Maria, imobilizando-a com cordas no banco de trás de um Corsa vinho.

O criminoso estava a caminho de um local ermo próximo à rodovia Fernão Dias, onde iria matar a vítima e depois abandonar o corpo, quando o combustível do veículo acabou e ele ficou parado na rua Aranha de Menezes.

Testemunhas estranharam a movimentação dentro do carro e ligaram para o 190. Policiais das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam) localizaram o veículo e dentro dele, após deterem Washington, encontraram duas facas.

Ele foi autuado em flagrante no 73º Distrito Policial, do Jaçanã. Segundo a polícia, o criminoso já foi casado e era violento com as mulheres, motivo pelo qual a namorada, que também sofria várias ameaças, resolveu se mudar para o Nordeste.