Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Mauá

Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas no início da madrugada desta quinta-feira, 5, em Mauá, no Grande ABC paulista. Segundo informações da Polícia Militar, policiais faziam um patrulhamento de rotina por volta das 0h30 pela Rua Benedito Pereira, no Jardim Mauá, local já conhecido como ponto de venda de drogas. Ao ver os policiais, Paulo César Dantas, de 30 anos, conhecido como "Magrão", jogou um saco plástico em uma lixeira. Dentro da sacola, os PMs encontraram 28 invólucros de maconha, 99 de cocaína e 128 pedras de crack. Um usuário de drogas que estava no local com cocaína confessou ter comprado a droga de Magrão. O jovem foi levado à delegacia, mas acabou liberado. Segundo a PM, Magrão já tinha passagens pela polícia por roubo e receptação. Com ele, foram apreendidos R$ 40. O caso foi registrado no Distrito Policial Sede de Mauá.