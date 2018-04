Homem é preso abusando de adolescente em Ubatuba

SÃO PAULO - Policiais militares do 20º Batalhão do Interior (BPM/I) flagraram, por volta da 20 horas de segunda-feira, 14, em Ubatuba, litoral norte paulista, uma menina de 14 anos, com deficiência mental, sofrendo abuso sexual de um homem de 43 anos no bairro Ipiranguinha.

Acionados via 190 por uma testemunha, os PMs foram até a Rua Saneamento e detiveram Aleoni Gonçalves dos Santos dentro de um Chevette bege praticando sexo oral com a adolescente. Com o criminoso, que já tem várias passagens pela polícia, foi encontrado um celular no qual havia imagens gravadas de abuso envolvendo o acusado e a mesma garota.

A mãe da adolescente foi até a delegacia, mas afirmou que não conhece o estuprador que, segundo a polícia, mora no mesmo bairro. A garota, ainda segundo a mãe, saiu de casa e não havia retornado até a noite.