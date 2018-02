Homem é multado por abandonar 6 gatos Um homem foi autuado e multado em R$ 3 mil por abandonar uma gata e cinco filhotes nas escadarias da Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo (RS), terça-feira. Funcionários da secretaria conseguiram anotar a placa do veículo do acusado, que foi identificado. Três filhotes foram adotados e há duas famílias interessadas em ficar com os outros gatinhos. A mãe da ninhada também pode ser adotada.