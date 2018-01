Homem e mulher são baleados dentro do carro nos Jardins

Atualizado às 19h25.

SÃO PAULO - Um homem de 51 anos e uma mulher de 22 foram baleados dentro do carro na manhã desta segunda-feira, 28, na Avenida 9 de Julho, no Jardim Paulista, região central de São Paulo. O crime ocorreu perto do cruzamento com a Alameda Lorena e as duas vítimas foram socorridas a hospitais da região: o homem identificado como Carlos Eduardo Coelho Hirsch levou seis tiros e foi encaminhado em estado grave ao Hospital das Clínicas. No final da tarde, ele não resistiu e morreu. A mulher, identificada como Flávia Silva Martins, que dirigia o Voyage onde os dois estavam, foi atingida por um disparo, foi levada à Santa Casa e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, os tiros foram disparados contra o veículo quando ele estava parado no sinal vermelho. Segundo a PM, a corporação recebeu uma ligação no Disque-Denúncia na qual uma pessoa informava que o atirador saiu de um carro de trás do Voyage e efetuou os tiros da calçada e fugiu a pé.

Luis Guilherme Brandão Pinheiro, delegado do 78º DP , afirmou que se investiga, a princípio, uma tentativa de homicídio. Ele ainda confirmou que Hirsch e Flávia são um casal. O delegado chegou a conversar com ela na Santa Casa.

Moradores e comerciantes da área disseram que o caso pareceu uma execução. Um comerciante relatou que o atirador se dirigiu calmamente à Rua Pamplona depois de efetuar os disparos. No caminho, ainda teria dito: "Fica na sua. É mais um judas no inferno". De acordo com a testemunha, o homem aparentava ter entre 40 e 50 anos e vestia uma camisa do time italiano Inter de Milão.

Outro comerciante também afirma ter visto o suspeito fugir. "Escutei os disparos e as motos que estavam passando começaram a acelerar. Aí eu vi um homem branco caminhando calmamente e colocando uma arma na cintura."