Homem é morto pela PM durante assalto a banco no interior de SP

SOROCABA – Criminosos foram surpreendidos pela Polícia Militar quando tentavam assaltar uma agência do Banco do Brasil, na madrugada deste domingo, 2, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Houve tiroteio e um dos assaltantes foi baleado e morto. Ao menos três bandidos conseguiram fugir.

A quadrilha invadiu a agência, na Vila Jundiainópolis, por volta das 3h30. Para entrar no local eles abriram um buraco na parede dos fundos, que dá para um terreno baldio. O grupo tentava arrombar o cofre central, mas a ação foi flagrada pelo sistema de monitoramento do banco.

Viaturas da PM se deslocaram para a agência e foram recebidas a tiros. No tiroteio, um dos assaltantes foi atingido e morto. Com ele, os policiais encontraram uma pistola, celulares e uma bolsa com ferramentas. Os outros suspeitos conseguiram fugir. O corpo do assaltante atingido foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e até a tarde aguardava identificação.