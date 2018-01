Homem é morto em frente à empresa onde trabalhava no Brás

O representante comercial Marcos Gomes dos Santos, de 32 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira, 6, em frente à empresa onde trabalhava, na Rua do Lucas, no Brás, região centro-leste da capital paulista. Não houve testemunhas no crime.

Policiais militares foram até a porta da empresa após serem acionados pelo 190. Lá viram Santos caído ao lado de seu veículo, um Fiat Strada com placa de Jundiaí, com uma das portas aberta. Dentro do carro, os policiais encontraram os documentos e uma pistola calibre 380 da vítima, que chegou morta ao pronto-socorro do Tatuapé.

Aparentemente nada foi levado. O caso foi registrado como homicídio no 2º Distrito Policial, do Bom Retiro. Não se sabe ainda se o representante reagiu a um assalto, se foi morto por bandidos que resolveram atirar ao ver a arma dentro do carro ou se o crime tem relação com alguma desavença pessoal.