Homem é morto em assalto em Praia Grande, no litoral sul paulista

O gerente Umberto Santini, de 44 anos, foi morto na madrugada de hoje em uma tentativa de assalto, em Praia Grande (SP), quando voltava para a capital paulista com a família.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Umberto estava em seu carro com a mulher, de 42 anos, e o filho, de 15 anos, na Avenida Julio Prestes de Albuquerque, no cruzamento com a Rodovia Pedro Taques, no bairro de Vila Mirim, parados no trânsito, na hora do crime.

Por volta da 0h30, um suspeito armado se aproximou do veículo e anunciou o assalto. Segundo depoimento da esposa, Umberto se assustou e tentou sair com o carro. Nesse momento, o assaltante disparou e fugiu.

Umberto foi atingido no lado esquerdo do tórax e socorrido por populares até o pronto-socorro do Jardim Quietude, onde faleceu. O caso foi registrado na delegacia de Praia Grande, que investiga o crime.