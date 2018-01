Homem é morto durante assalto na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem ainda sem identificação foi morto durante um assalto no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 26. A vítima foi alvo de um tiro na cabeça durante abordagem de um criminoso, que fugiu com o seu veículo. A polícia investiga o caso.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem foi abordado por volta das 20h de terça-feira ao se aproximar de um veículo de cor prata que se encontrava estacionado na Rua Coronel Melo de Oliveira. Câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho à cena do crime mostram o momento do assalto.

A Polícia Militar encontrou o homem de aproximadamente 45 anos ferido na cabeça e uma unidade de socorro o conduziu ao Hospital das Clínicas, mas ele não resistiu à gravidade do ataque e morreu. O caso foi registrado pelo delegado de plantão da 91ª Delegacia de Polícia (Ceasa) e deve ter a investigação aprofundada pela polícia.