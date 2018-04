Homem é linchado dentro de casa na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um homem foi linchado até a morte após brigar com a mulher a ameaçar atear fogo na própria casa, na Vila Sônia, zona oeste da capital, por volta das 2 horas desta segunda-feira, 14.

Policiais militares da 5º Companhia do 16º Batalhão Metropolitano foram à residência da vítima, no início da madrugada para atender um chamado de violência doméstica, mas encontraram apenas a esposa e saíram do local. Alguns minutos depois, o marido retornou para casa e teria sido linchado supostamente por vizinhos.

O caso está sendo registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi, que não forneceu maiores detalhes.