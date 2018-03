Homem é flagrado com 4 menores em motel Genivaldo Pacheco da Silva foi flagrado ontem em um motel de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, com um jovem de 15 anos e três meninas, com idades entre 12 e 16 anos. A polícia foi chamada por funcionários do motel que desconfiaram da situação. Silva foi levado à delegacia e, como não havia sinais de violência, foi autuado por servir bebida a menores. Ele pagou fiança e foi liberado.