Homem é espancado por assaltantes em casa Um gerente de vendas, de 43 anos, foi espancado na manhã de ontem em um assalto à sua residência no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da capital. Ele guardava um carro na garagem do imóvel quando foi abordado por quatro homens. Para escapar dos golpes dos bandidos, o gerente fingiu um desmaio os assaltantes entraram na casa, roubando aparelhos eletrônicos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender dois suspeitos, além de apreender um menor, no mesmo bairro.