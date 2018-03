Homem é espancado e baleado na frente da família durante assalto na zona sul Um homem foi baleado e espancado na frente da família, domingo à noite, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul, após um assalto na descida da Ponte Octavio Frias de Oliveira. Cinco adolescentes, um deles armado, roubaram o EcoSport da vítima, que está hospitalizada e não corre risco de morte. Por volta das 20h, o motorista parou no semáforo e foi cercado pelos criminosos. Um deles, segurando um revólver, ordenou que todos saíssem do carro. O motorista, segundo boletim de ocorrência registrado no 96.º Distrito Policial (Brooklin), teria se assustado e acelerado, mas foi cercado pelo bando e jogado na rua. O homem foi baleado e espancado pelos ladrões. Até ontem, ninguém havia sido preso. O veículo foi achado segunda-feira, também na zona sul.