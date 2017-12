Homem é espancado até a morte São José dos Campos

Um homem de 30 anos morreu após ser espancado por cerca de 15 pessoas, neste fim de semana, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Adriano Sotério Crispim foi encontrado morto por volta das 5h40 de domingo, 25, na Praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte. Ele teria sido espancado durante uma briga em uma lanchonete próxima ao local, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com o boletim de ocorrência, havia um rastro de sangue por cerca de três metros pela praça. O corpo foi encontrado com várias lesões na cabeça e no corpo e com um cachimbo de crack em cima da barriga. Em depoimento, o pai de Adriano disse que seu filho era usuário de drogas.