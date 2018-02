Homem é encontrado morto em Votorantim, interior de SP

SÃO PAULO - Um homem foi encontrado morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 16, em uma estrada do bairro Cubatão, em Votorantim, na Região Metropolitana de Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, um morador da região viu um suspeito armado correndo para um matagal e, em seguida, encontrou o corpo de outro homem morto na mesma rua. A polícia não identificou a pessoa assassinada e a testemunha teve nome preservado pela corporação como medida de segurança.

Parte da Estrada da Ventania - em uma região de chácaras - ficou bloqueada durante a perícia técnica. A vítima estada caída ao lado da motocicleta que dirigia no momento do crime, afirma a PM da cidade.

Segundo depoimento da testemunha, ele estava saindo de casa, por volta das 7h desta sexta, quando viu um suspeito armado correndo em direção a uma mata. Em seguida, na mesma rua, ele encontrou a vítima baleada.

A PM foi acionada, mas ao chegar no local da ocorrência a vítima já estava morta. Uma análise prévia dos policiais registrou que dois disparos atingiram o homem: um no pescoço e outro no queixo. O caso foi registrado na Delegacia Central de Votorantim.