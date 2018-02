Homem é encontrado morto em sala de cinema do Shopping Eldorado

SÃO PAULO - Um homem de 63 anos morreu dentro de uma sala de cinema do Shopping Center Eldorado, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu durante exibição do filme Sombras da Noite, do diretor Tim Burton, na noite de quinta-feira, 28.

De acordo com a administração do shopping, o homem foi achado por funcionários do cinema, que haviam sido avisados que um cliente estava imóvel na cadeira.

O gerente do cinema acionou bombeiros do centro comercial e dois clientes que se identificaram como médicos ainda tentaram reanimar a vítima com um desfibrilador. Ao chegar ao local, porém, integrantes do resgate constataram que o homem já estava morto.