Homem é encontrado morto em apartamento no Centro de SP

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira, 11, no apartamento em que morava, na Rua Marquês de Itu, no bairro da República, no Centro de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um vizinho de José Carlos da Silva Fernandes, de 60 anos, morador do mesmo prédio, contou que viu pela janela a vítima caída e ligou para a Polícia Militar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o vizinho, Fernandes morava fazia cerca de cinco anos no prédio e era solteiro. Ele informou também que havia deixado seu notebook para a vítima consertar.

Ao chegar do trabalho, por volta das 23h30 de terça-feira, 9, foi até a casa de Fernandes e ouviu o barulho da televisão e do ventilador ligados. Ele tocou a campainha, mas, como ninguém atendeu, foi embora. Ao longo do dia, o vizinho encontrou a mesma situação.

O delegado responsável compareceu ao apartamento que estava todo revirado e com sangue por todos os cômodos. O homem estava morto, caído na cozinha, com um ferimento profundo no rosto e nu.

O caso foi registrado no 77º Distrito Policial (Santa Cecília) como homicídio doloso. O local foi preservado e o caso encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que prosseguirá com as investigações.