Homem é encontrado morto dentro de veículo na zona norte

O proprietário de um Fiat Palio vermelho, identificado como João Rodrigues Novaes, de 48 anos, foi encontrado morto, a tiros, no final da noite desta segunda-feira, 25, na Rua Sarah Velardo Velloso, na Vila Guilherme, região nordeste da capital paulista.

Moradores da região, ao ouvirem os disparos, ligaram para o 190. PMs da 3ª Companhia do 9º Batalhão, ao chegarem no local, encontraram Novaes, já morto, baleado na região do pescoço, e dentro do carro. O tiro atravessou o vidro e atingiu a vítima, que ainda estava presa junto ao cinto de segurança.

Não se sabe ainda se Novaes foi vítima de assaltantes ou se o caso seria um homicídio premeditado. Até as 5 horas desta terça-feira, 26, nenhuma pessoa que supostamente tenha presenciado o crime havia prestado depoimento. A vítima, segundo o que a polícia apurou, moraria ou trabalharia na mesma região onde foi morta. O caso foi encaminhado para a delegacia do Carandiru (9ºDP).