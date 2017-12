Homem é encontrado morto dentro de casa em Mauá

SÃO PAULO - O motorista Ademir Francisco do Nascimento, de 56 anos, foi encontrado morto dentro de casa, na noite de terça-feira, 12, em Mauá, na Grande São Paulo. Foram levados o carro, cartões de banco e aparelhos eletrônicos da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, o sobrinho da Nascimento encontrou a casa com o portão aberto, por volta das 23 horas. Ao entrar em casa, ele viu o tio caído no chão da sala. O caso é investigado por policiais do 1º Distrito Policial de Mauá.