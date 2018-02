Homem é encontrado morto dentro de carro na zona oeste de SP

SÃO PAULO - O corpo de um homem morto a tiros foi encontrado na manhã desta terça-feira, 16, dentro de um Hyundai i30 na região da Vila Anastácio, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, foram feitos ao menos 25 disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

O Corpo estava no banco dianteiro com perfurações de arma de fogo na Rua Conselheiro Ribas com várias cápsulas espalhadas próximas ao veículo. Os motivos do crime ainda são desconhecidos, assim como a identidade da vítima.

As cápsulas foram recolhidas pela perícia. Um exame para reconhecimento do corpo também já foi solicitado. O caso foi registrado no 91º DP (Ceagesp).