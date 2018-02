Homem é encontrado enforcado em apartamento na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - um homem foi encontrado amordaçado com tiras de pano e enforcado por um fio de ferro elétrico em seu apartamento na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. A vítima foi encontrada morta por seus pais na noite de quinta-feira.

A residência foi revirada, o que, segundo a polícia, indica um assalto. Os pais contaram que após ligarem para o filho, durante o dia, e não obterem resposta, foram até o apartamento e o encontraram morto. Vizinhos disseram que, na quarta-feira, ouviram a vítima comemorando, junto com outras pessoas, os gols do Santos. O caso foi encaminhado ao 36º DP, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá comandar as investigações.