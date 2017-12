Homem toma choque e sofre queimaduras ao 'surfar' em trem da CPTM

SÃO PAULO - Um homem foi vítima de uma descarga elétrica e sofreu queimaduras no corpo ao "surfar" sobre uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde desta sexta-feira, 15, na Estação Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Um homem morreu eletrocutado enquanto praticava surf em um trem da CPTM na linha 8-Diamante entre as estações General Miguel Costa e Carapicuiba. Mais informações pic.twitter.com/C7aKqaGbKB — MizaelCosta (@MizaelCost) 15 de dezembro de 2017

De acordo com a CPTM, o "surfista" foi socorrido por volta das 15h30 pelo Corpo de Bombeiros através de um helicóptero Águia e levado a uma unidade de saúde. Seu estado não foi informado.

A ocorrência provocou queda de energia elétrica e atrasos na Linha 8-Diamante, que liga o centro da capital paulista à região oeste da Grande São Paulo. Durante duas horas e 20 minutos, os trens circularam com maiores intervalos no trecho entre as Estações Osasco e Carapicuíba. Segundo a CPTM, a situação foi normalizada às 17h50, já no horário de pico da tarde.

