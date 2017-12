Homem é detido suspeito de se passar por médico

Um comerciante de 46 anos foi detido na noite de quinta-feira, suspeito de se passar por oftalmologista e realizar exames de vista em pessoas, em uma ótica nos Jardins, zona sul de São Paulo. O suspeito acabou sendo levado para a delegacia e liberado após depoimento, dizendo que em momento algum ele se passou por médico e que ele seria um optometrista.

A polícia chegou ao estabelecimento, na Rua Pamplona, após várias denúncias de que o suspeito estaria passando receitas médicas. Por volta das 20h30, um policial que se passava por paciente entrou na loja, comentou que precisava verificar o grau de seus óculos e perguntou se ele conhecia algum oftalmologista.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o comerciante se ofereceu para verificar os óculos e disse que tinha uma ótica no andar térreo no imóvel. Depois do exame, o suspeito entregou uma ficha com a avaliação completa para o policial, que o prendeu.