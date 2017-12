Homem é detido por dirigir bêbado uma carroça

SOROCABA - O pedreiro Reginaldo Rosa, de 31 anos, foi detido pela Guarda Municipal de Botucatu, a 235 km de São Paulo, após ser flagrado dirigindo, completamente bêbado, uma carroça, no final da tarde desta terça-feira, 27.

De tão alcoolizado, o carroceiro dormiu sobre o assento e deixou por conta do cavalo a condução do veículo. O animal seguia ao trote pela rodovia Francisco Sartor, que liga o distrito de Rubião Junior à cidade, quando um repórter de uma emissora de televisão que passava pelo local percebeu que o condutor dormia. Rosa estava estirado sobre o banco de madeira, com as pernas para fora, indiferente ao perigo.

O carroceiro foi despertado, mas estava tão bêbado que quase caiu. Em seguida, sempre com a carroça em marcha, voltou a dormir. Mais adiante, o cavalo fez manobra numa rotatória para entrar na rodovia Marechal Rondon. A estrada tem movimento intenso, mas, apesar de estar sem comando, o pangaré não invadiu a contramão. Alguns motoristas pararam a carroça e acionaram a GM. Ao ser abordado pelos guardas, inicialmente o carroceiro negou que estivesse dormindo, mas confessou que tinha ingerido bebidas alcoólicas.

Falando mole, ele mal conseguia manusear o telefone celular para chamar seus familiares. Um irmão de Rosa assumiu o compromisso de levar a carroça em segurança para casa. O carroceiro foi levado pelos guardas a um distrito policial e acabou liberado.

O Código de Trânsito Brasileiro considera as carroças como veículos, por isso elas devem ser emplacadas e conduzidas pelo lado direito nas ruas. Nas rodovias, devem trafegar no acostamento. A chamada lei seca, que pune com rigor o motorista flagrado dirigindo sob o efeito do álcool, nada prevê em relação aos condutores de carroças.