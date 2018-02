Homem é detido com R$ 1 mi em ecstasy Um homem foi preso em flagrante por policiais federais na manhã de quarta-feira, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, com mais de 50 mil comprimidos de ecstasy. O brasileiro, de 20 anos, desembarcava de um voo vindo de Frankfurt, na Alemanha, quando foi surpreendido por agentes da Polícia Federal que faziam uma fiscalização de rotina no aeroporto. De acordo com a Polícia Federal, o valor da droga é estimado em mais de R$ 1 milhão. O homem permanece detido no Presídio Ary Franco.