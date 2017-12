Homem é culpado por aquecimento, diz órgão

Os cientistas estão cada vez mais certos de que o aquecimento global é causado pelo homem. Segundo informações divulgadas pela agência de notícias Reuters e reproduzidas pela imprensa internacional, o próximo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) deverá aumentar de 90% para 95% o nível de certeza científica sobre a "culpa" do homem no processo.

As informações são de um rascunho do relatório, obtido pela Reuters. O documento final está previsto para ser divulgado no fim de setembro. Será a primeira parte do quinto grande relatório do IPCC. O último foi publicado em 2007.

"É extremamente provável que a influência humana sobre o clima tenha causado mais da metade do aumento observado da temperatura média da superfície global entre 1951 e 2010", diz o rascunho do relatório. "Há muita confiança de que isso aqueceu os oceanos, derreteu neve e gelo, aumentou o nível médio global do mar e alterou alguns extremos climáticos na segunda metade do século 20."

Uma das previsões mais preocupantes é de que o nível do mar poderá subir mais de 1 metro até o final deste século, caso as emissões de gases do efeito estufa continuem a crescer. Já a temperatura global poderá subir entre 1 °C e 5 °C, em comparação com a era pré-industrial.

Previsões desse tipo, com diferentes números, vêm sendo publicadas em vários trabalhos científicos ao longo dos últimos anos. O que os relatórios do IPCC fazem é justamente revisar e condensar essas informações para produzir uma previsão consolidada de referência. / NYT E REUTERS