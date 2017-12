Homem é condenado após roubar motorista de aplicativo

SÃO PAULO - Um homem foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão por ter roubado o veículo e o celular de um motorista de transporte por aplicativo (do tipo Uber).

De acordo com a denúncia, no momento do roubo o acusado estava acompanhado de três adolescentes. Eles chamaram o motorista pelo aplicativo e, em seguida, cometeram o assulto. O carro foi pego por policiais minutos após o crime. Os adolescentes não tiveram nenhum tipo de condenação, já que, segundo o juiz Klaus Marouelli Arroyo, "não há prova de que eles tenham sido corrompidos em razão dos fatos ou que já não o eram anteriormente".