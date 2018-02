Homem é condenado a 10 anos de prisão por deixar mulher paraplégica em SP

SÃO PAULO - Um homem deverá ficar preso 10 anos, em regime inicialmente fechado, por homicídio qualificado tentado contra uma mulher, divulgou o Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo nesta terça-feira, 26.

A vítima ficou paraplégica e o acusado disse em interrogatório não ter ser arrependido do que fez. "Isso evidencia uma personalidade fria e desvirtuada", considerou a juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues em sua sentença no 1º Tribunal do Júri de São Paulo.

Segundo a juíza, Valdemir Parreira atirou na mulher pelas costas por ela ter se recusado a passar a noite com ele em um bar. A vítima "somente satisfaz suas necessidades fisiológicas por meio de sonda e remédios, tem o corpo cheio de escaras (ferida causada por pressão), sente muita dor e tem constantes infecções", acrescentou a juíza.

A defesa de Valdemir Parreira entrou com habeas corpus e réu poderá apelar da decisão em liberdade.

O crime aconteceu em um bar, no dia 25 de janeiro de 2008, e foi registrado no 80º Distrito Policial da Vila Joaniza, zona sul da capital.