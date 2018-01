Homem é baleado dentro de estacionamento de shopping em SP

Um homem foi baleado por volta das 11h30 desta quinta-feira, 2, no estacionamento do Shopping Pirituba, no bairro de mesmo nome, na zona oeste de São Paulo. De acordo com informações iniciais da PM, a vítima foi atingida por quatro tiros disparados por duas pessoas que passavam em uma moto. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Pirituba, onde passa por cirurgia. Os suspeitos fugiram. O caso está sendo registrado no 87º Distrito Policial.