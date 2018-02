Homem é baleado ao tentar assaltar casa de câmbio em shopping na zona sul

Atualizada às 14h16

SÃO PAULO - Um suspeito foi baleado por volta das 9h10 desta sexta-feira, 9, ao tentar assaltar uma casa de câmbio localizada dentro do D&D Shopping, centro de compras especializado em decoração e design na pista local da Marginal do Pinheiros, número 12.555, no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. O incidente ocorreu antes do horário de abertura do shopping para o público, às 10h.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tentou roubar a loja Graco Exchange e acabou alvejado quatro vezes por seguranças. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido pela PM e encaminhado ao Hospital Municipal Santo Amaro.

O D&D comunicou oficialmente que ouve disparo de arma de fogo no local, mas não soube dizer de quem ele partiu. Em um primeiro momento, foi informado que os disparos partiram do próprio proprietário do estabelecimento, o que não foi confirmado.

Ainda segundo o D&D, o centro comercial abriu normalmente nesta sexta, com exceção da casa de câmbio, fechada depois do incidente.