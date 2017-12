Homem é baleado ao reagir a roubo de celular na zona sul

SÃO PAULO - Um homem foi baleado em um ponto de ônibus intermunicipal na Avenida Roque Petroni Junior, na região do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 16. Ele levou dois tiros no abdôme e foi encaminhado ao Hospital Regional Sul, em Santo Amaro, também na zona sul.

De acordo com policiais do 27º Distrito Policial (Campo Belo), onde o caso foi registrado, a vítima foi baleada por dois ladrões que tentaram levar seu telefone celular. O rapaz, que não teve nome e idade divulgados, entrou em briga corporal com os bandidos para não entregar o equipamento e acabou ferido.