Homem é atropelado por trem na Linha 7 da CPTM

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Um homem foi atropelado por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde desta quinta-feira, 30, na Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato). O incidente ocorreu entre as Estações Vila Clarice e Perus, na zona norte da capital paulista, no sentido Luz.

De acordo com a CPTM, o atropelamento deu-se por volta das 14h15. A empresa, que é controlada pelo governo do Estado, informou ainda que a vítima é usuária de droga e que estava acompanhada de outro homem.

A pessoa atropelada foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A CPTM não tinha informações sobre o seu estado de saúde. Outro homem que estava junto com o atropelado foi levado para prestar depoimento na Polícia Civil. De acordo com a empresa, a área onde os dois estavam é murada.

Em decorrência do atropelamento, a Linha 7 operou em via singela naquele trecho até as 15h45, quando começou a entrar "em processo de normalização".