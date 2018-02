Homem é atropelado na Régis Bittencourt por motorista embriagada

SÃO PAULO - Um homem foi atropelado no começo da manhã desta terça-feira, 2, por uma motorista embriagada, quando estava no acostamento da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 6h30, a vítima saiu do carro para pegar um objeto no porta malas do veículo quando foi atingido por um carro, na altura do km 280, sentido Paraná.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A motorista, segundo a PRF, estava alcoolizada e foi detida e levada para a delegacia da região. O homem, em estado grave, foi encaminhado para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Acidentes. Quatro pessoas ficaram feridas em três acidentes ocorridos em diferentes regiões da capital paulista no começo desta manhã.

Uma colisão entre dois veículos, na Avenida Ermano Marchetti, na Lapa, zona oeste, por volta da 1h, deixou duas pessoas feridas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um dos carros capotou.

A pista ficou fechada totalmente até as 6h30, perto da Praça Giacomo Zanella. Os veículos trafegavam por um desvio pelo Viaduto da Lapa e os feridos foram levados para o Hospital Santa Cecília.

Outro acidente ocorreu na Avenida Santo Amaro com Avenida João Castaldina, sentido Centro, ocupando a faixa da esquerda da via, na zona sul da capital. Um veículo perdeu o controle e bateu na coluna do semáforo. O ferido se recusou a ser atendido, segundo a CET. A calçada e faixa de ônibus foram bloqueadas no sentido Centro.

Na zona oeste, por volta das 3h15, um veículo desgovernado bateu em um poste de iluminação, na Avenida João Paulo VI, altura do número 1.023, sentido Sumaré. O carro foi parar no canteiro central da via. Uma pessoa ficou ferida.