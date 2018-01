Homem é assassinado em tentativa de assalto na zona leste

Daniela do Canto, Paulo Maciel e Ricardo Valota, estadão.com.br

O microempresário Moacir Paim de Moura, 49 anos, foi assassinado com requintes de crueldade durante tentativa de assalto no bairro de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. O crime ocorreu no início da noite de quinta-feira, 19.

Três homens entraram na casa da vítima, na Rua Moacir Dantas Itapicuru, e fizeram a mulher dele como refém. Eles exigiam dinheiro e decidiram esperar pela chegada do microempresário, que fora buscar as três filhas na escola.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando ele chegou, os ladrões trancaram a mulher e as crianças - de 5, 7 e 11 anos - em um quarto e levaram o microempresário para outro cômodo, onde aparentemente ele foi espancado até a morte. Os ladrões saíram cerca de uma hora depois sem levar nada.

Além de aparentes sinais de espancamento, o microempresário pode ter sido assassinado por asfixia, pois ele foi encontrado com a cabeça totalmente enfaixada por fita plástica adesiva.

O caso foi registrado no 22º Distrito Policial como homicídio e deverá ser investigado pelo DHPP - Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Há cerca de seis meses a mulher foi vítima de sequestro e o resgate dela foi pago pelo microempresário.