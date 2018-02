Homem é assassinado em casa após jogo do Santos

A mãe de Silva, que mora em Santos, falou com ele por telefone pela última vez no intervalo do jogo. Ela contou para policiais que o filho estava feliz porque o Santos vencia o time paraguaio por 3 a 1 no primeiro tempo. Assim que o jogo acabou, um irmão tentou falar com Silva, mas o rapaz não atendeu os telefonemas. Um funcionário da empresa onde Silva trabalhava ligou no começo da noite de quinta-feira para os pais do analista e informou que ele não tinha ido trabalhar. Como Silva não atendia o telefone, os pais vieram para São Paulo, entraram no apartamento e encontraram o corpo.